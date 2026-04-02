TÇÜD: 2026’nın Şubat ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yükselişini sürdürürken, ihracattaki düşüş derinleşti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Şubat ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla 3,02 milyon mt olarak dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunu korurken, yılın ilk iki ayında ülkenin ham çelik üretimi %4,7 artışla 6,41 milyon mt oldu. Şubat ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %4,9 düşüşle ve %18,6 artışla 1,79 milyon mt ve 1,23 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde ise ülkede kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %0,1 düşüş ve %12,9 artışla yine sırasıyla 3,86 milyon mt ve 2,55 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %11,3 artışla 3,19 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk iki ayında %4,1 artışla, 6,7 milyon mt’a yükseldi.

Şubat ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 1,1 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,2 düşüşle 714,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde ülkenin çelik ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 2 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %15,2 düşüşle 1,3 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Şubat döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %15,5 ve %16,9 düşüşle yine sırasıyla 764.730 mt ve 1,08 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %47,8 artışla 146.574 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Şubat ayında yıllık %9 artışla 1,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %7,2 artışla 1 milyar $ oldu. Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %10,8 düşüşle 2,7 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,7 düşüşle 1,9 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Şubat döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %11,4 düşüş ve %19,6 artışla yine sırasıyla 1,32 milyon mt ve 237.119 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %14,5 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinden bildirildi.

Ocak-Şubat döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının ilk iki ayında kaydedilen %72,5 seviyesinden %69,7 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatta gözlenen zayıflama eğilimi dikkat çekti. 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni korunma önlemleri öncesinde bu gerilemenin daha da derinleşmesine ilişkin endişeler arttı. Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin AB’ye yönelik ihracatı %36 düşüş gösterdi. Benzer şekilde Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan Orta Doğu’da jeopolitik riskler ve ekonomik yavaşlama nedeniyle talepte dramatik düşüşler yaşandı ve bölgeye yönelik ihracat %38 düşüş kaydetti. Güney Amerika ve BDT ülkelerine yönelik ihracatta kaydedilen sınırlı seviyedeki artışlar, pazar çeşitlendirme açısından olumlu bir görünüm ortaya koysa da başlıca ihracat pazarlarında yaşanan kayıpları telafi edemedi. Özellikle başlıca pazarlardaki cansız talep, fiyat baskısı ve artan ticaret önlemleri, alternatif pazarlardaki artışın etkisini sınırladı. Öte yandan yılın ilk iki ayında çelik ürünleri ithalatında görülen düşüşe rağmen ithalatın halen yüksek seviyesini koruması ve ihracatta yaşanan kayıpların etkisiyle dış ticaret açığı büyümeye devam etti.

Avrupa’nın tedarik güvenliğini yeniden yapılandırma eğilimi kapsamında Türkiye’nin “Made in Europe” yaklaşımına daha fazla entegre edilmesi Türkiye sanayisi açısından bir fırsat oluştursa da Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı jeopolitik riskler çelik ticaretini olumsuz yönde etkiliyor. TÇÜD, Türkiye’nin savaşta taraf olmamasının savaşın Türkiye ekonomisi ve çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyede kalmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ham çelik üretimi - Şubat 2026