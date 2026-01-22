Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında %18,5 artış kaydetti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) açıklamasına göre bu yıl Aralık ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi aylık %6,5 ve yıllık %18,5 artışla, 3,53 milyon mt’a yükseldi. Ülkenin kütük üretimi %16,5 oranında artışla 2,2 milyon mt, slab üretimi ise %22,1 artışla 1,3 milyon mt oldu.

2025 yılında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 38,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kütük üretimi yıllık %6,1 artışla 24,2 milyon mt, slab üretimi ise yıllık %1,2 düşüşle 13,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan yılın tamamında ülkenin ham çelik üretiminin %72,2’sine karşılık gelen 27,5 milyon mt’u elektrik ark ocakları, %27,8’ine karşılık gelen 10,6 milyon mt’u entegre tesisler tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye ham çelik üretimi - Aralık 2025