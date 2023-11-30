TÇÜD: Türkiye’nin çelik üretimi yeni kapasiteler sayesinde Ekim’de arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 17:00:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %4,1 artışla 3 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,8 düşüşle 27,5 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %17,1 artışla 31,9 milyon mt olurken, yalnızca Ekim ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %4 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %3,9 artışla 1,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %8,2 düşüşle 780,2 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yılın ilk 10 ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %36,4 düşüşle 8,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %44,7 düşüşle 6,9 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %3,1 artışla 1,2 milyon mt, bu ithalatın değeri ise %5,2 düşüşle 1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise ithalat %18,8 artışla 14,8 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri %5,2 düşüşle 12,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %92,7’den %54 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, Nisan ayından itibaren yatay bir seyir izleyen ve üçüncü çeyrekte artış eğilimine giren Türkiye’nin ham çelik üretimi Ekim ayında da artmaya devam etti. Söz konusu artış yılın ikinci yarısından itibaren devreye alınan yeni kapasitelerden kaynaklanıyor. Ancak en fazla üretim artışının yaşandığı aylarda bile üretim son üç yıldaki ortalamanın altında kaldı. Buna ek olarak yılın ilk 10 ayında ithalatta kaydedilen artış ülkedeki çelik tüketiminin yurt dışından karşılandığını gösteriyor. Dernek ekonomide yeni dengeler oluşturulurken AB ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’nin de önlemler alarak en kısa zamanda ithalattaki artışa son verilmesinin hem Türkiye çelik sektörü hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.