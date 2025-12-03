ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 geriledi - 49. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 29 Kasım 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 1,57 milyon mt oldu.

29 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,8 olurken, bu oran önceki hafta %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 29 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla ve %76,9 kapasite kullanım oranıyla 74,75 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,5 kapasite kullanım oranıyla 72,34 milyon mt olarak kaydedilmişti.