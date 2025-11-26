Chongqing Steel düşük sıcaklığa dayanımlı çelik üretimine başladı

Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Group Co., Ltd., yeni Q345E düşük sıcaklığa dayanımlı çelik ürününün ilk 300 mt’luk partisinin üretimini başarıyla tamamladığını açıkladı. Eksi 40°C’de tokluk dahil tüm temel göstergelerin gerekli standartları karşıladığı ve ürünün %100 başarı oranı elde ettiği bildirildi. Şirket, bu gelişmenin düşük sıcaklığa dayanımlı çelik segmentinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Düşük alaşımlı yüksek dayanımlı bir yapısal çelik olan Q345E çeliği, sıfırın altındaki sıcaklıklarda üstün tokluğuyla öne çıkıyor ve mükemmel soğuk şekillendirilebilirlik ile kaynaklanabilirlik özellikleri sunuyor. Bu çelik türü, aşırı çevre koşullarında yapı güvenliği için güvenilir bir çözüm sağlıyor.

Q345E çeliğinin deneme üretiminin başarılı olması, şirketin sıcak rulo sac ürün gamını genişletmenin yanı sıra doğrudan tedarik yapılan müşteri sayısının artırılmasına ve satışlarında sıcak rulo sac ürünlerin pazar payının yükselmesine katkı sağlayacak.