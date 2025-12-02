Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Kasım ayına ve Ocak-Kasım dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %19,1, %20,2 ve %31,3 artışla 309.100 mt, 273.200 mt ve 251.300 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %15,3 artışla 3,25 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %10,9 ve yıllık %15,9 artarak 2,93 milyon mt ve 2,54 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.