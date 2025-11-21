Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,9 düştü

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %3 düşüşle 3,13 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk 10 ayında ise ham çelik üretimi yıllık %9,9 düşerek 28,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %3,7 düşüşle 1,95 milyon mt ve yılın Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %11,6 düşüşle 18,03 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,7 azalarak 2,47 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %7,1 düşüşle 25,01 milyon mt seviyesine geriledi.