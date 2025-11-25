 |  Giriş 
ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 artış kaydetti - 48. hafta, 2025

Salı, 25 Kasım 2025 10:26:01 (GMT+3)

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 22 Kasım 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %9,2 artışla 1,59 milyon mt oldu.

22 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,9 olurken, bu oran önceki hafta %76,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 73,24 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,5 kapasite kullanım oranıyla 70,88 milyon mt olarak kaydedilmişti.


