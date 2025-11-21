Dünya ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %5,9 azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında yıllık bazda %5,9 düşüşle 143,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk on ayında dünya ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle 1,52 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Asya ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 102,4 milyon mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşüşle 72,0 milyon mt, Japonya’nın üretimi yıllık %1,0 düşüşle 6,9 milyon mt, Hindistan’ın üretimi yıllık %5,9 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin üretimi yıllık %5,8 düşüşle 5,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %3,5 düşüşle 10,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,0 düşüşle 3,1 milyon mt olarak kaydedildi. Türkiye söz konusu ayda yıllık %3,1 artışla 3,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi ve böylece arka arkaya ikinci ay Almanya’yı geride bırakmış oldu.

BDT bölgesinin toplam ham çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 6,4 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini üretimi yıllık %6,2 düşüşle 5,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %4,7 artışla 9,1 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 7,0 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,1 düşüşle 3,7 milyon mt olurken, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,7 düşüşle 3,0 milyon mt olarak bildirildi.

Ekim ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 2,0 milyon mt seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %9,2 artışla 5,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.