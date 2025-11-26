CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının ortasında %0,9 arttı, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayının ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %6 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı başında, Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %6 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Kasım tarihine kıyasla %0,8 artışla 15,61 milyon mt olarak kaydedildi.