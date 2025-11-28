 |  Giriş 
TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

Cuma, 28 Kasım 2025 17:40:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre bu yılın Ekim ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla 3,21 milyon mt olarak dünyanın en büyük sekizinci çelik üreticisi konumunda yer alırken, yılın ilk 10 ayında ise yıllık %1,2 artışla 31,27 milyon mt’a yükseldi. Ekim ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %9,2 artış ve %6,5 düşüşle 2,07 milyon mt ve 1,13 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, Ocak-Ekim döneminde kütük üretimi %4,7 artışla 19,88 milyon mt, slab üretimi ise %4,4 düşüşle 11,39 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %7,2 düşüşle 3,31 milyon mt olurken, Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %2,6 artışla 32,18 milyon mt seviyesine çıktı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %18,7 artışla 1,17 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,2 artışla 785,69 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında çelik ihracatı yıllık %12,6 artışla 12,54 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,1 artışla 8,49 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Ekim döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %11 ve %10,9 artışla yine sırasıyla 5,48 milyon mt ve 6,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise 497.600 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Ekim ayında yıllık %10,8 düşüşle 1,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %14,1 düşüşle 1,02 milyar $ oldu. Ocak-Ekim döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,8 artışla 15,65 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,6 artışla 10,92 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk 10 ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %11,4 ve %15,6 artışla yine sırasıyla 7,49 milyon mt ve 1,26 milyon mt olurken, yarı mamul ithalatı 6,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %75,89 seviyesinden %77,76 seviyesine yükseldi.

Türkiye ham çelik üretimi - Ekim 2025


