 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin’in ham...

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında artış gösterdi

Cuma, 28 Kasım 2025 16:48:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 356.700 mt seviyesine kıyasla 373.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %8,7 artışla 219.700 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %12,6 artışla 119.800 mt ve uzun mamul üretimi aylık %6,1 artışla 111.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %3,8 artış, sıcak rulo sac üretimi %18,4 artış, soğuk rulo sac üretimi %12,8 artış ve uzun mamul üretimi %21,7 düşüş gösterdi.

Birliğin verilerine göre inşaat sektörü, Eylül ayından Ekim ayına çimento alımlarında görülen %5,6’lık artış ve 2024’ün Ekim ayına kıyasla kaydedilen %7,4’lük yükselişin olası bir toparlanmaya işaret etmesine rağmen zayıf performans göstermeye devam ediyor.

Otomotiv sektöründe ise üretim aylık %0,2, yıllık ise %2,8 artış kaydetti.

Makine ve ekipman sektörü yüksek faiz oranlarının yanı sıra yeni ve kullanılmış ekipman ile yedek parça ithalatının baskısını hissetmeye devam ediyor. Buna rağmen sektör, yaklaşan yoğun hasat sezonu ve artması beklenen ihracat nedeniyle olumlu beklentilerini koruyor.

Ev içi tüketime bağlı olan beyaz eşya ve ambalaj gibi sektörler ise kredi imkanlarının yetersizliği nedeniyle düşük talebin etkisini hissetmeyi sürdürüyor ve nihai mamul ithalatı ile yaşanan rekabetten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %5,9 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,7 düşüş kaydetti

21 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

12 Kas | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Ekim ayında %9 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

Kardemir’in net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azaldı

10 Kas | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı 2025’in ilk yarısında geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını %72 artırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10 artış kaydetti

05 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis