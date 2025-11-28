Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında artış gösterdi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 356.700 mt seviyesine kıyasla 373.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %8,7 artışla 219.700 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %12,6 artışla 119.800 mt ve uzun mamul üretimi aylık %6,1 artışla 111.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %3,8 artış, sıcak rulo sac üretimi %18,4 artış, soğuk rulo sac üretimi %12,8 artış ve uzun mamul üretimi %21,7 düşüş gösterdi.

Birliğin verilerine göre inşaat sektörü, Eylül ayından Ekim ayına çimento alımlarında görülen %5,6’lık artış ve 2024’ün Ekim ayına kıyasla kaydedilen %7,4’lük yükselişin olası bir toparlanmaya işaret etmesine rağmen zayıf performans göstermeye devam ediyor.

Otomotiv sektöründe ise üretim aylık %0,2, yıllık ise %2,8 artış kaydetti.

Makine ve ekipman sektörü yüksek faiz oranlarının yanı sıra yeni ve kullanılmış ekipman ile yedek parça ithalatının baskısını hissetmeye devam ediyor. Buna rağmen sektör, yaklaşan yoğun hasat sezonu ve artması beklenen ihracat nedeniyle olumlu beklentilerini koruyor.

Ev içi tüketime bağlı olan beyaz eşya ve ambalaj gibi sektörler ise kredi imkanlarının yetersizliği nedeniyle düşük talebin etkisini hissetmeyi sürdürüyor ve nihai mamul ithalatı ile yaşanan rekabetten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.