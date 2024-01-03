TÇÜD: Türkiye’nin çelik üretimi Kasım’da da arttı, 2024 için artış öngörülüyor

Çarşamba, 03 Ocak 2024 11:24:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %25,4 artışla 2,99 milyon mt olarak dünya ham çelik üretiminde yedinci sırada yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %6,1 düşüşle 30,5 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %18,3 artışla 35,1 milyon mt olurken, yalnızca Kasım ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %30 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %3 düşüşle 800.000 mt olurken, bu ihracatın değeri %19,8 düşüşle 617,9 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yılın ilk 11 ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %34,4 düşüşle 9,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %43,4 düşüşle 7,5 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Kasım ayında yıllık %12,4 artışla 1,2 milyon mt, bu ithalatın değeri ise %0,1 düşüşle 1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ithalat %18,3 artışla 16 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri %4,9 düşüşle 13,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %91,59’dan %54,52 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, çelik ihracatındaki düşüş devam ederken ithalatın artış göstermesi Türkiye çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Özellikle Mısır, Rusya, Malezya, Güney Kore, Çin ve İngiltere’den filmaşin ithalatı olağanüstü artış kaydetti. Dernek ihracatın ithalatı karşılama oranı ve kapasite kullanım oranının gerilemesine yol açan devlet destekli ve dampingli ithalatın önüne geçilmesi, dahilde işleme rejimi uygulamasının gözden geçirilerek ülkede üretim kapasitesi olmayan ürünlere ağırlık verilmesinin önem taşıdığını ifade etti. TÇÜD 2023 yılının ikinci yarısında devreye alınan yeni kapasiteler sayesinde 2024 yılında ülkenin üretim ve ihracatında artış öngörüyor.