TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı ilk yarıda arttı, dahilde işleme rejimi gözden geçirilmeli

Salı, 02 Ağustos 2022 15:06:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Haziran ayında yıllık %13,1 düşüşle 2,9 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Haziran döneminde yıllık %4,6 düşüşle 18,9 milyon mt oldu. Türkiye Haziran ayında çelik üretimi en çok gerileyen ülkeler arasında yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %3,4 düşüşle 17 milyon mt olurken, yalnızca Haziran ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %0,5 artışla 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %17,9 düşüşle 1,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %4,7 artışla 1,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. TÇÜD’e göre Türkiye’nin çelik ihracatındaki düşüş, koruma önlemleri ve dış piyasalardan gelen talebin azalmasından kaynaklandı. Yılın ilk altı ayında ihracat yıllık %8,1 düşüşle 8,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %25 artışla 8,3 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Haziran ayında yıllık %9,6 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %29,1 artışla 1,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ise ithalat yıllık %5,9 düşüşle 7,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %28 artışla 8,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk altı ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %100,5 seviyesinden %97,9 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, yılın ikinci çeyreğinde neredeyse hurda fiyatlarına yakın fiyatlardan gerçekleştirilen Rusya’dan kütük ithalatının yılın ilk çeyreğine kıyasla beş kat artış göstermesi, Türkiye çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Bazı tesisler üretimlerini durdururken, bazıları ise vardiya sayısını azaltmaya başladı. ABD, AB ve pek çok ülkenin Türkiye’ye uyguladığı koruma önlemleri ve damping vergilerinin gözden geçirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan birlik, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın yurt içi tüketimdeki %40’ı aşan payı göz önüne alınarak, DİR uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.