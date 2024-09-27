TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Ağustos’ta hafifçe düştü, ihracatı %11,8 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ağustos ayında yıllık %13,9 artışla 3,14 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %14,8 artışla 24,8 milyon mt seviyesine yükseldi. Türkiye yılın ilk sekiz ayında da Vietnam’ın ardından dünyada ham çelik üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %4,7 düşüşle 24,9 milyon mt olurken yalnızca Ağustos ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %7,8 artışla 3,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %11,8 artışla 1,16 milyon mt olurken bu ihracatın değeri %9,3 artışla 844,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yıllık %39,8 artışla 8,9 milyon mt seviyesinde yer alırken bu dönemdeki ihracatın değeri %22,8 artışla 6,53 milyar $ oldu. Yılın ilk sekiz ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 87.759 mt ve 117.143 mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ağustos ayında yıllık %0,7 düşüşle 1,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %9,2 düşüşle 1,03 milyar $ oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ithalat %13,3 düşüşle 10,72 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %19,7 düşüşle 8,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Türkiye 2,44 milyon mt yassı, 1,86 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Ağustos döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %49,98’e kıyasla %76,50 seviyesine çıktı.