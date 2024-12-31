 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÇÜD:...

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı Kasım’da arttı

Salı, 31 Aralık 2024 14:36:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %0,7 artışla 3,01 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %11,2 artışla 33,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Kasım ayında Türkiye dünyanın en büyük ham çelik üreticileri sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %0,3 düşüşle 34,98 milyon mt olurken, yalnızca Kasım ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %14,3 artışla 3,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %13,6 artışla 967.266 mt olurken bu ihracatın değeri %15,4 artışla 709,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık %29,1 artışla 12,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %18,4 artışla 8,86 milyar $ oldu. Yılın ilk 11 ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 5,31 milyon mt ve 6,48 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Kasım ayında yıllık %46,6 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %19,9 artışla 1,2 milyar $ oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ithalat %3,1 düşüşle 13,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %13 düşüşle 11,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye 7,4 milyon mt yassı, 1,2 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Kasım döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %54,5’e kıyasla %74,2 seviyesine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Kasım döneminde 7,86 milyar RMB oldu

27 Ara | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-22 Aralık döneminde %25 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım’da aylık bazda geriledi

25 Ara | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,3 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

Yüksek üretim maliyetleri Latin Amerika çelik sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor

24 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-15 Aralık döneminde %34 arttı

19 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,9 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 geriledi

17 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis