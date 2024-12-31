TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı Kasım’da arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %0,7 artışla 3,01 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %11,2 artışla 33,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Kasım ayında Türkiye dünyanın en büyük ham çelik üreticileri sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %0,3 düşüşle 34,98 milyon mt olurken, yalnızca Kasım ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %14,3 artışla 3,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %13,6 artışla 967.266 mt olurken bu ihracatın değeri %15,4 artışla 709,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık %29,1 artışla 12,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %18,4 artışla 8,86 milyar $ oldu. Yılın ilk 11 ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 5,31 milyon mt ve 6,48 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Kasım ayında yıllık %46,6 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %19,9 artışla 1,2 milyar $ oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ithalat %3,1 düşüşle 13,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %13 düşüşle 11,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye 7,4 milyon mt yassı, 1,2 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Ocak-Kasım döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %54,5’e kıyasla %74,2 seviyesine çıktı.