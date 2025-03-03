TÇÜD: Türkiye Ocak’ta yine Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumunda

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ocak ayında yıllık %1,9 düşüşle 3,2 milyon mt olarak dünya ham çelik üretimindeki yedinci sırada yer aldı. Türkiye bu performansıyla Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %2,6 artışla 3,58 milyon mt oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %23,1 artışla 1,12 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %14,7 artışla 763,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, söz konusu ayda yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %6,6 ve %25,3 artışla yine sırasıyla 374.359 mt ve 686.373 mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise 61.071 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı söz konusu ayda yıllık %24,9 artışla 1,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %11,3 artışla 1,19 milyar $ oldu. İthal edilen ürünlere bakıldığında, Ocak ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %22,4 artış ve %0,4 düşüşle yine sırasıyla 900.737 mt ve 98.444 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %32,9 artışla 729.863 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %61,8 seviyesinden %63,7 seviyesine yükseldi.