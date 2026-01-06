Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025 yılında %11,1 yükseldi

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Aralık ayına ve yılın tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %10,3, %13,4 ve %7,4 artışla 314.000 mt, 278.500 mt ve 251.400 mt seviyelerinde yer aldı.

2025 yılında Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %14,8 artışla 3,57 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %11,1 ve yıllık %15,2 artarak 3,21 milyon mt ve 2,79 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.