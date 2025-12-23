 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in ham çelik üretiminde hurda tüketimi arttı, yukarı yönlü trendin sürmesi bekleniyor

Salı, 23 Aralık 2025 10:20:46 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Dongming 22 Aralık günü yaptığı açıklamada, Çin’de hammadde geri dönüşüm sisteminin giderek daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu ve ülkenin, kapsadığı ürün çeşitliliği açısından dünyanın en geniş geri dönüşüm ve yeniden kullanım ağlarından birini oluşturduğunu belirtti. Wang’a göre 2024 yılında hurda, çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %21’ini oluşturdu.

Ekim 2025 sonu itibarıyla Çin’de ham çelik üretiminde metrik ton başına hurda tüketimi 212 kilogram seviyesine ulaştı. Bu seviye, 2016-2020 döneminde kaydedilen ortalama 185 kilogram/mt düzeyine kıyasla %14,5 artışa işaret ediyor. Politika hedefleri doğrultusunda üretimde hurda kullanım oranının artırılması ve 2030 yılı sonuna kadar %30 seviyesine ulaşması amaçlanıyor.


Etiketler: Hurda Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Mart’ta aylık %13,3 arttı

29 May | Çelik Haberler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Şubat’ta aylık %1,8 arttı

02 May | Çelik Haberler

Somanath Tripathy: Hindistan’da toplam hurda tüketiminin bu yıl 35,6 milyon mt’a çıkması bekleniyor

29 Nis | Çelik Haberler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Ocak ayında aylık %20,3 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

BIR: Tüketimdeki azalmaya rağmen Çin en büyük hurda kullanıcısı olmaya devam ediyor

16 Şub | Çelik Haberler

KPMG Türkiye: Hurda ticaretine getirilmesi beklenen kısıtlamalar Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir

02 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda fiyatları yatay, belirsizlikler artıyor

31 Ağu | Hurda ve Hammadde

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Nisan ayında aylık %10,1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı Ocak-Şubat döneminde arttı, çelik üretimi savaştan kötü etkilenecek

01 Nis | Çelik Haberler

Algerian Qatari Steel yakında ikinci elektrik ark ocağını devreye alacak

20 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis