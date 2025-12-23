Çin’in ham çelik üretiminde hurda tüketimi arttı, yukarı yönlü trendin sürmesi bekleniyor

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Dongming 22 Aralık günü yaptığı açıklamada, Çin’de hammadde geri dönüşüm sisteminin giderek daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu ve ülkenin, kapsadığı ürün çeşitliliği açısından dünyanın en geniş geri dönüşüm ve yeniden kullanım ağlarından birini oluşturduğunu belirtti. Wang’a göre 2024 yılında hurda, çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %21’ini oluşturdu.

Ekim 2025 sonu itibarıyla Çin’de ham çelik üretiminde metrik ton başına hurda tüketimi 212 kilogram seviyesine ulaştı. Bu seviye, 2016-2020 döneminde kaydedilen ortalama 185 kilogram/mt düzeyine kıyasla %14,5 artışa işaret ediyor. Politika hedefleri doğrultusunda üretimde hurda kullanım oranının artırılması ve 2030 yılı sonuna kadar %30 seviyesine ulaşması amaçlanıyor.