TÇÜD: Türkiye çelik ihracatındaki artışın önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor

Çarşamba, 05 Ocak 2022 10:21:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %6,1 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %13,4 artışla 36,7 milyon mt oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %12,9 artışla 30,5 milyon mt olurken, yalnızca Kasım ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %11 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %0,4 düşüşle 1,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %80,4 artışla 1,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık %21,9 artışla 18 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %96,4 artışla 14,9 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Kasım ayında yıllık %5,5 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %71,9 artışla 1,3 milyar $ oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ithalat %22,9 artışla 14,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %86,7 artışla 13 milyar $ oldu.

Yılın ilk 11 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %108,5 seviyesinden %114 seviyesine yükseldi. Dernek, bu artışın, sektörün başlıca ihracat pazarlarındaki yüksek koruma oranlarına rağmen, Güney Asya ve Güney Amerika piyasalarına gerçekleştirilen ihracattaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

TÇÜD’e göre, Kasım ayı, Ekim ve Ağustos aylarından sonra en yüksek üretim seviyesinin kaydedildiği ay oldu. Enerji kesintileri nedeniyle üretimde duruşlar yaşanan Aralık ayında, bu yılın aylık en düşük üretim rakamı 3 milyon mt’luk üretim gerçekleştirilse bile, yıl sonunda ülkenin ham çelik üretiminin 40 milyon mt’a yakın seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin çelik ihracatında kaydedilen artışın, önümüzdeki aylarda da devam edeceği tahmin ediliyor. Dernek, 2022 yılında ihracat artışının sürdürülebilmesi için, ABD ve AB’nin uyguladığı koruma önlemlerinin gevşetilmesi, enerji kesintisi uygulamalarına son verilmesi gerektiğini ifade etti.