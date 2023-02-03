TÇÜD: Olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2023’e yönelik beklentiler olumlu

Cuma, 03 Şubat 2023 12:19:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yıllık %20 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi 2022 yılında yıllık %12,9 düşüşle 35,1 milyon mt oldu. 2022 yılında dünyada üretimi en fazla gerileyen ülkeler arasında yer alan Türkiye, dünya çelik üretiminde Almanya’nın ardından 8. sıraya geriledi.

2022 yılında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %2,6 düşüşle 32,5 milyon mt olurken, yalnızca Aralık ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %11,3 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %51,6 düşüşle 864.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %55,1 düşüşle 745 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında ihracat AB’de görülen talep daralmasının yanı sıra AB ile ABD’nin uyguladığı koruma önlemleri ve yüksek enerji maliyetlerinin sektörün rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yıllık %23,5 düşüşle 15,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %15,7 düşüşle 13,9 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı geçtiğimiz yıl Aralık ayında yıllık %0,2 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %14,1 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 2022 yılında ise ithalat yıllık %3,6 düşüşle 14,8 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %8,5 artışla 15,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %114,9 seviyesinden %89,3 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, AB ve ABD’nin korumacı önlemlerine tabi olan Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin Türkiye pazarına yönelmeleri, yılın tamamında çelik ürünleri dış ticaretindeki açığın büyümesine yol açtı.

Öte yandan ABD ve AB’nin DTÖ’nün kararına rağmen koruma önlemleri konusunda ısrar etmeleri, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EUROFER’in hurda ihracatını engellemek için her yola başvurması ve hurdanın kritik hammaddeler listesine eklenmesini talep ederek serbest ticaret ilkelerini baltalama girişimlerinde bulunması, olumsuz gelişmelerin daha da derinleşebileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Ayrıca bu yıl Ocak ayında bazı yassı mamul ürünlerine uygulanan ithalat vergilerinin revize edilmesi, yassı mamul ithalatının belirli ölçülerde ikame edilmesi ve kapasite kullanım oranlarının artırılması yönünde olumlu bir gelişme olarak görüldü.

İç ve dış piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılının savaşın bütün piyasaları olumsuz yönde etkileyen şartlarının dengelenerek istikrar kazanması ve enerji fiyatlarının makul seviyeye indirilmesiyle birlikte, 2022 yılına kıyasla daha iyi bir yıl olması, hem mevcut kapasitelerin daha iyi kullanılması hem de yeni kapasitelerin devreye girmesi sayesinde yeniden üretimde 40 milyon mt, tüketimde ise 35 milyon mt seviyesine ulaşılması bekleniyor.