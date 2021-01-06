TÇÜD: Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatındaki artış önceki siparişlerden kaynaklandı

Çarşamba, 06 Ocak 2021 14:15:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıllık %11,6 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi %4,9 artarak 32,4 milyon mt oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %15,5 artışla 27 milyon mt olurken, Kasım ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %8,8 artışla 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %25 artışla 1,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %30,3 artışla 818 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık %7,8 düşüşle 14,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %14,6 düşüşle 7,6 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıllık %23,1 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %22,9 artışla 770 milyon $ oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ithalat %9,5 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %1,8 düşüşle 7 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, Kasım ayında hurda ve cevher fiyatları arttı. Nihai mamul fiyatlarında da benzer artışlar görüldü. Aralık ayında çelik fiyatlarında gerçekleşen hızlı artışın ilk sinyalleri, başta AB bölgesi olmak üzere dünya çapında görülen üretim artışının ardından, girdi ürünlerdeki arz sıkıntısı nedeniyle maliyetlerdeki artışa paralel olarak, Kasım ayının özellikle ikinci haftasından itibaren gözlenmeye başlandı. Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatında kaydedilen artış, ihracat daha kârlı olduğu için değil, geçmiş dönemde yapılan ihracat kontratlarından kaynaklandı. Bu da, bu ayda gerçekleşen fiyat artışlarının, ihracata yansıtılmamış olmasından da net bir şekilde anlaşılıyor. Aralık ayında Türkiye çelik sektörü yurt içi tedarike öncelik verdi. TÇÜD, 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren küresel ve Türkiye çelik sektöründe daha istikrarlı bir döneme geçilmesini beklediğini belirtti.