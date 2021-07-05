Tata Steel’in çelik üretimi 2021-22 mali yılının ilk çeyreğinde %55 arttı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 12:03:44 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in çelik üretimi, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %55 artışla 4,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satışları yıllık %42 artışla 41,5 milyon mt oldu.

Ancak, ham çelik üretimi Nisan-Haziran çeyreğinde, 47.800 mt sıvı oksijenin, pandeminin ikinci dalgasında tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılmasıyla birlikte Ocak-Mart çeyreğine kıyasla %3 düşüş gösterdi.

Toplam ihracat ise Ocak-Mart çeyreğinde kaydedilen %11 artışa kıyasla %16 artış göstererek düşük yerel talebin yarattığı olumsuz etkiyi dengeledi. Şirket, iç piyasanın, tam karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte Haziran ayının ortasından beri toparlanma gösterdiğini ifade etti.

Nisan-Haziran çeyreğinde, Tata Steel Europe’un çelik üretimi yıllık %27 artışla 2,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, çelik satışları ise yıllık %19 arttı. Öte yandan, Tata Steel Southeast Asia’nın çelik üretimi ve satışları ise sırasıyla yıllık %49 ve %50 artış kaydetti.