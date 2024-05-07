Hoa Phat’ın çelik satışları Nisan ayında %16 yükseldi

Salı, 07 Mayıs 2024 16:47:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Nisan ayında geçtiğimiz aya kıyasla %0,4 düşüşle 738.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %16 artışla 805.000 mt seviyesine çıktı. Şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %24 artışla 471.000 mt oldu.

Şirketin inşaat çeliği satışları Tet tatilinin ardından inşaat ve yatırım projelerinin yarattığı taleple birlikte yükseldi. Nisan ayında stokların azalması Hoa Phat’ın daha fazla ithalat yapmasını sağlarken şirket ülkenin tamamında inşaat çeliği tüketimini artırdı.

Nisan ayında şirketin sıcak rulo sac satışları %4 düşüşle 252.000 mt seviyesinde kaydedilirken şirketin galvanizli sac ve boru satışları sırasıyla 48.000 mt ve 70.000 mt oldu. Yılın ilk dört ayında Hoa Phat 201.000 mt çelik boru ve 146.000 mt galvanizli sac üretti.

Hoa Phat’ın inşaat çeliği, sıcak rulo sac ve kütük satışları yılın ilk dört ayında 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedilirken şirket 952.000 mt inşaat çeliği, yüksek kaliteli çelik, sıcak rulo sac ve kütük ihraç etti.