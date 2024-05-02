TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatının tüketim içerisindeki payı Mart’ta %40,7’ye indi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 15:33:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Mart ayında yıllık %18 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Mart döneminde yıllık %28,4 artışla 9,5 milyon mt oldu.

İlk çeyrekte Türkiye’de nihai mamul tüketimi %9 artışla 9,7 milyon mt olurken, yalnızca Mart ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %1,6 düşerek 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %41,7 artışla 1,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %18,3 artışla 853,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatındaki artış, Mart ayında yassı mamul ihracatının %65,7 gibi yüksek bir oranda artmasında etkili oldu. Yılın ilk üç ayında ihracat yıllık %45,9 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %24,4 artışla 2,4 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Mart ayında yıllık %10,2 düşüşle 1,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %15,8 düşüşle 1,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ithalatın tüketim içerisindeki payı, geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla 5 puan düşüşle %40,7 seviyesinde kaydedildi. Ocak-Mart döneminde ise ithalat %3,2 düşüşle 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %10,7 düşüşle 3,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,9 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre Türkiye çelik sektörünün ihracatındaki artış ivme kazanırken, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarından sonra Türkiye’nin İsrail’e ihracatı önemli ölçüde azaldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Türkiye Ticaret Bakanlığı, İsrail’e inşaat demiri, filmaşin ve yassı çelik ürünleri dahil olmak üzere 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı. Buna ek olarak Türkiye’nin Yemen’e yönelik ihracatı ise Babu’l Mendeb boğazındaki çatışmalar sebebiyle yaklaşık %15 geriledi. Dernek, başta İsrail ve Yemen olmak üzere Orta Doğu ile Körfez bölgesinde yaşanan kayıpların telafi edilmesi için alternatif pazarların bulunmasının önem kazandığını ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam çelik ithalatında düşüş görülse de Uzak Doğu ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat %43 artış gösterdi. Öte yandan TÇÜD yüksek katma değerli ürünlerin ihracatındaki artışın sürdürülmesi, ülkeye karşı uygulanmakta olan koruma önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik girişimlerin devam etmesi ve ülkenin rekabet gücünün arttırılması gerektiğini ifade etti.