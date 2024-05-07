US Steel birinci çeyrekte net kârında düşüş yaşadı, yeni kaplama hattını devreye aldı

Salı, 07 Mayıs 2024 13:43:35 (GMT+3) | İstanbul

US Steel, bu yılın birinci çeyreğine yönelik mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrekte şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 199 milyon $’a kıyasla 171 milyon $ ve net satış geliri de 4,47 milyar $’a kıyasla 4,16 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam çelik sevkiyatları, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 3.584.287 mt’a kıyasla 3.450.024 mt seviyesine geriledi. Tüm segmentlere yönelik ham çelik üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 4.005.221 mt seviyesine kıyasla 3.676.820 mt’da yer aldı.

Öte yandan birinci çeyrekte yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %64, boru üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %65 ve elektrik ark ocağıyla üretim yapan tesislerinin kapasite kullanım oranı da %87 seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu tesislerin kapasite kullanım oranları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde sırasıyla %74, %77 ve %93 seviyelerde yer almıştı.

US Steel, Big River tesisinde yakın zaman önce son teknoloji çift galvalum/galvaniz kaplama hattını devreye aldığını ve bu sayede ürün portföyünü genişleterek müşterilerinin talebini karşılayacağını belirtti. Ayrıca Arkansas’ta yer alan Big River 2 elektrik ark ocaklı tesisinde bu yılın ikinci yarısında faaliyetlere başlayacağını da bildirdi.