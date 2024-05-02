ArcelorMittal’in net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte düşüş gösterdi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 14:44:03 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,97 milyar $ net zarara ve 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,10 milyar $ net kâra kıyasla 938 milyon $ net kâr elde etti. Satış geliri ise ortalama satış fiyatları ve tonajlarındaki artışın desteğiyle çeyreklik bazda %11,9 artışla ve yıllık %12 düşüşle 16,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %34,5 artışla ve yıllık %8,6 düşüşle 1,96 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte ArcelorMittal’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %5,1 artışla ve yıllık %0,7 düşüşle 14,4 milyon mt olurken demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artışla ve yıllık %5,6 düşüşle 10,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin toplam çelik sevkiyatı çeyreklik bazda %1,5 artışla ve yıllık %6,9 düşüşle 14,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “Hindistan’daki 1 GW’lik yenilenebilir enerji santrali ve Brezilya’daki Vega gibi bu yılın ilk yarısında faaliyete almayı beklediğimiz birçok heyecan verici projemiz var. Vallourec’ten satın aldığımız hisse sayesinde Kuzey Amerika katma değerli boru piyasasındaki konumumuzu güçlendirebileceğiz. Öte yandan karbonsuzlaşma alanındaki projelerimize de devam devam ediyoruz. Düşük karbonlu çelik tedarikindeki liderliğimizi korumaya öncelik veriyoruz ve Sestao’da planlanan kapasite artışı ile Gijon tesisinde yakın zaman içerisinde temeli atılacak yeni elektrik ark ocağı, bu alanda önemli bir oynayacak,” açıklamalarını yaptı.

Öte yandan açıklamada şirketin, reel talebin iyileşmeye başlamasıyla birlikte stokların özellikle düşük olduğu Avrupa’da görünür çelik talebinin artmasını beklediği de vurgulandı.