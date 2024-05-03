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Kardemir’in net kârı 2023 yılında artarken satış geliri azaldı

Cuma, 03 Mayıs 2024 13:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı bir önceki yıl kaydedilen 1,11 milyar TL net kâra kıyasla 1,59 milyar TL seviyesine çıktı. Şirket bir önceki yıl kaydedilen 2,35 milyar TL faaliyet kârına kıyasla 3,04 milyar TL faaliyet zararı bildirirken satış gelirleri yıllık %4,7 artışla 51,62 milyar TL oldu.

Bununla birlikte 2023 yılında Kardemir’in AVFÖK’ü yıllık %36,2 düşerek 3,30 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %7,8 artarak 2,39 milyon mt olurken pik demir üretimi ise yıllık %10,7 artışla 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satışları yıllık %14.6 artarak 2,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar  Kardemir 

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