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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 07 Mayıs 2024 09:24:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 4 Mayıs 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artış ve yıllık %2,9 düşüşle 1.550.378 mt oldu.

4 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77 olurken, bu oran önceki hafta %76,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle ve %76,3 kapasite kullanım oranıyla 27.450.503 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 28.259.712 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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