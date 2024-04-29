Roman Perepelytsia: Ukrayna’da çelik tüketimi savaş öncesi seviyelere ulaşmak üzere

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28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Metinvest Holding’in Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Roman Perepelytsia, Ukrayna’nın gayri safi milli hasılasının savaş sebebiyle 2022 yılında görülen %28,8’lik daralmanın ardından orta seviyede toparlanma gösterdiğini belirtti. Ülkenin gayri safi milli hasılasının 2024 yılında %3, 2025 yılında %5,3 ve 2026 yılında %4,5 büyümesi bekleniyor. Perepelytsia’ya göre çok sayıda vatandaşın ülkeyi terk etmesiyle işsizlik azaldı.

Perepelytsia bazı limanlarındaki blokajların kalkmasına rağmen ülkenin ticaret açığı vermeye devam ettiğini ifade etti. Ticaret dağılımında tarım sektörü öne çıkmaya başladı ve ülkenin ihracatının neredeyse üçte ikisi bu sektörden sağlandı. İhracat savaş öncesi kaydedilen seviyelerin çok altında kalırken ithalat ise neredeyse hiç değişiklik göstermeyerek savaş öncesindeki seviyelerin üzerinde yer aldı.

Metinvest yetkilisi, çelik sektörü hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’da çelik üretimi toparlanmaya devam etse de öngörülebilir bir gelecekte savaş öncesi seviyelere ulaşmayı beklemiyoruz. Bu yılın Mart ayında Ukrayna’nın ham çelik üretimi yıllık %16 artış gösterirken yılın ilk çeyreğinde %37 yükseldi. Pik demir üretimi ise Mart ayında yıllık %16, Ocak-Mart döneminde ise %32 artış kaydetti.” Perepelytsia, Ukraynalı çelik üreticilerinin bölgeye göre %30 ila %90 arasında değişen kapasitelerle çalıştığının altını çizerken bazı tesislerin savaşın yarattığı tahribat nedeniyle üretimi durdurduğunu söyledi. Ukrayna çelik sektörünün savaş öncesi kapasitelerinin üçte birinden fazlası şu anda işgal altındaki bölgelerde yer aldığı için ülkede levha, büyük ebatlı ticari profil, ray ve demir yolu bağlantı elemanları gibi ürünleri üretmek mümkün değil.

Öte yandan Perepelytsia’ya göre yerel çelik tüketimi hızlı bir şekilde büyüyerek savaş öncesi seviyelere ulaşmak üzere. Çelik üretimi savaş öncesi kaydedilen seviyelerin %80’ine çıkarken hem yassı hem de uzun mamul segmentlerinde toparlanma görülüyor. İthalatın payı savaş öncesi, %20'nin altında kaydedilirken, şimdi %25-30 seviyelerine çıktı. Bu artışın sebebi ise, Mariupol işgal altında olduğu için ülke içinde artık levha ve sıcak rulo sac üretimi yapılamamasından kaynaklanıyor. Öte yandan ihracat hacmi ise savaş öncesi seviyelere göre 3 kat daha düşük. Perepelytsia, limanlardaki engellemelerin geçtiğimiz aylarda kısmi olarak kaldırılmasının ihracatı artırdığını ve Avrupa’nın en fazla ihracat yapılan bölge olduğunu belirtti. Bununla birlikte Kuzey Amerika ve Orta Doğu’ya sevk edilen tonajda da artış gözleniyor.