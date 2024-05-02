ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 geriledi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 09:26:31 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 27 Nisan 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %3,8 düşüşle 1.543.121 mt oldu.

27 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,6 olurken, bu oran önceki hafta ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle ve %76,3 kapasite kullanım oranıyla 25.900.124 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 26.663.067 mt olarak kaydedilmişti.