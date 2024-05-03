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SSAB’nin net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte azaldı

Cuma, 03 Mayıs 2024 13:54:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 3,70 milyar SEK ve dördüncü çeyreğinde kaydedilen 1,90 milyar SEK seviyelerine kıyasla 2,57 milyar SEK (237,05 milyon $) seviyesinde yer aldı. SSAB’nin satış geliri birinci çeyrekte çeyreklik bazda %2,6 artışla ve yıllık %14,9 düşüşle 27,15 milyar SEK (2,50 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 4,73 milyar SEK ve dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,40 milyar SEK seviyelerine kıyasla 3,16 milyar SEK (291,41 milyon $) oldu. SSAB, birinci çeyrekte Avrupa’da talebin nispeten cansız seyrettiğini ve stok alımlarının normalden az olduğunu söyledi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 1,94 milyon mt olurken nihai mamul üretimi yıllık %11,9 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca sevkiyatları ise yıllık bazda %8,9 düşerek 1,58 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte SSAB, söz konusu çeyrekte üretiminin ve sevkiyatlarının, çoğunlukla Finlandiya hükümetine yönelik başlayan siyasi grev sebebiyle azaldığını ve sevkiyatlardaki düşüşün satış gelirini olumsuz etkilediğini aktardı.

Şirket, çelik talebinin bu yılın ikinci çeyreğinde artmasını ancak fiyatların bir miktar düşmesini bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

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