Somanath Tripathy: Hindistan’da toplam hurda tüketiminin bu yıl 35,6 milyon mt’a çıkması bekleniyor

Pazartesi, 29 Nisan 2024 17:06:04 (GMT+3) | İstanbul

28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı'nın ikinci oturumunda konuşan Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) Eski İdari Yöneticisi Somanath Tripathy, Hindistan çelik sektörünün mevcut durumuna ilişkin verileri ve beklentilerini paylaştı.

Hindistan çelik sektörünün mevcut durumu hakkında Tripathy, 2023 yılında ham çelik üretim kapasitesinin 167,9 milyon mt ve üretiminin 139,44 milyon mt seviyelerinde yer aldığını söyledi. Kapasite ve üretimin 2022 yılında kaydedilen sırasıyla 167,2 milyon mt ve 124,57 milyon mt'a kıyasla arttığına dikkat çekti. Ayrıca yılın başından bu yana Hindistan’da 37,57 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Altyapı, inşaat ve konut projeleriyle 2030 yılına kadar 190 milyon mt'a yükselmesi beklenen yerel çelik talebini karşılamak amacıyla ülkenin çelik üretim kapasitesini aynı tarihe kadar 300 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini hatırlatan Tripathy, bu yıl 17 milyon mt yeni ham çelik kapasitesinin devreye alınacağını ve böylelikle toplam kapasitenin 184 milyon mt’a yükseleceğini vurguladı. Yeni kapasitenin 3 milyon mt’unun NMDC, 5 milyon mt’unun JSW Steel’in Vijayanagar tesisi, 5 milyon mt ve 1 milyon mt’unun Tata Steel’in Kalinganagar ve Bhushan tesisleri ve kalan 3 milyon mt’unun da elektrik ark ocaklı-indüksiyon fırın bazlı üretim gerçekleştiren tesislerden elde edileceğini aktardı. Bununla birlikte Tripathy, devreye alınacak yeni kapasitelerin çoğunda karbon ayak izi fazla olmasına rağmen yüksek fırın-bazik oksijen fırını teknolojilerinin kullanılacağını ancak bu planlamaların, küresel ölçekte gerçekleşen ve Hindistan’ın kendi yürüttüğü karbonsuzlaşma çalışmaları başlamadan önce yapıldığının altını çizdi. Öte yandan piyasa oyuncuları, karbon vergileri göz önünde bulundurulduğunda planlanan bu yüksek fırın teknolojisine bağlı projelerin Hindistan’ın ihracatını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Yüksek fırınlı çelik üretim kapasiteleri dışında, şirketin karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında hayata geçireceği elektrik ark ocaklı projelerin Hindistan’ın hurda tüketimini ve dolayısıyla ithalatını artırabileceği söyleniyor. 2024 yılında Hindistan’ın toplam hurda tüketiminin yıllık %14 artışla 35,6 milyon mt seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl Hindistan’ın hurda ithalatı 11,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın başından bu yana 2,29 milyon mt hurda ithal edildi.