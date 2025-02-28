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Tata Steel emisyonlarını azaltmak için madenlerinde elektrikli araç kullanmaya başladı

Cuma, 28 Şubat 2025 15:36:38 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Ramgarh’ta yer alan kömür madenlerinden kaynaklı karbon salımını azaltmak ve operasyonel maaliyetlerini düşürmek amacıyla elektrikli araç kullanmaya başladığını duyurdu.

İlk etapta maden denetimi ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere 36 adet elektrikli aracın hizmete alındığı ifade edildi. Bu sayede karbon salımında 127 mt düşüş sağlanmasının beklendiği paylaşıldı.

Öte yandan Tata Steel’in madencilik faaliyetlerinden kaynaklı karbon ayak izini düşürmek için tüm madenlerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) bazlı damperli kamyon kullanımına yönelik denemeler yaptığı aktarıldı.

Denemeler şirketin Jharia, Noamundi, Dhanbad ve West Singhbhum demir cevheri ile kömür madenlerinde gerçekleştiriliyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Karbonsuzlaşma Tata Steel 

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