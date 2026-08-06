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CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026'nın ilk yarısında %8,72 arttı

Perşembe, 06 Ağustos 2026 11:47:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'de ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yıllık %8,72 arttı. Aynı dönemde metalurjik kok alım maliyeti %6,53, yerli demir cevheri %2,66, ithal demir cevheri %1,52 ve hurda alım maliyeti ise %0,26 yükseldi.

Haziran ayında ise ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok ve hurda alım maliyetleri bir önceki aya kıyasla sırasıyla %6,42, %8,0 ve %0,07 artış gösterdi. Öte yandan yerli üretim toz demir cevheri ve ithal demir cevheri alım maliyetleri Haziran ayında aylık bazda sırasıyla %3,48 ve %3,31 geriledi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hurda Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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