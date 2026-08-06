CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026'nın ilk yarısında %8,72 arttı

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'de ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yıllık %8,72 arttı. Aynı dönemde metalurjik kok alım maliyeti %6,53, yerli demir cevheri %2,66, ithal demir cevheri %1,52 ve hurda alım maliyeti ise %0,26 yükseldi.

Haziran ayında ise ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok ve hurda alım maliyetleri bir önceki aya kıyasla sırasıyla %6,42, %8,0 ve %0,07 artış gösterdi. Öte yandan yerli üretim toz demir cevheri ve ithal demir cevheri alım maliyetleri Haziran ayında aylık bazda sırasıyla %3,48 ve %3,31 geriledi.