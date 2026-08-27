CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri Ocak-Temmuz 2026 döneminde %13,82 arttı

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Çin'de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel üretim demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri yıllık sırasıyla %13,82, %11,85, %2,06, %1,03 ve %0,59 arttı.

Bu yılın Temmuz ayında koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kokun ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık sırasıyla %8,42 ve %8,07 artarken, Çin'in yerli üretim toz demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık sırasıyla %2,43, %4,69 ve %1,09 düşüş gösterdi.