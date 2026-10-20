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Anglo American'ın demir cevheri üretimi 2026'nın üçüncü çeyreğinde düştü

Salı, 20 Ekim 2026 15:40:49 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %3,8 düşüşle 13,80 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki düşüş, Kumba'daki üretimin azalmasından kaynaklanırken, Minas-Rio'daki üretim artışı bu düşüşü kısmen dengeledi. Aynı dönemde şirketin toplam demir cevheri satışları ise yıllık %9,3 artışla 15,75 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirketin Güney Afrika'daki operasyonlarına bakıldığında söz konusu çeyrekte Kumba'daki demir cevheri üretimi yıllık %18,9 düşüşle 7,50 milyon mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte, ultra yüksek yoğunluklu ortam ayırma tesisinin ana bağlantı çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla yoğun ortam ayırma tesisinin planlı olarak durdurulmasının ardından Sishen'deki üretimin %22 düşüşle 4,95 milyon mt'a gerilemesi rol oynadı. Öte yandan Kolomela madeninde üretim, tesise sağlanan cevher miktarının düşük olması nedeniyle %12 azalarak 2,55 milyon mt'a düştü. Üçüncü çeyrekte stoklardan yapılan planlı satışların katkısıyla Kumba'nın toplam demir cevheri satışları yıllık %3,3 artarak 9,70 milyon mt'a yükseldi. Toplam ürün stokları ise ikinci çeyrekteki 7 milyon mt seviyesinden 5,1 milyon mt'a indi.

Şirketin Brezilya'daki demir cevheri projesi Minas-Rio'daki üretimi, 2025 yılının aynı döneminde boru hattı denetimi kapsamında gerçekleştirilen planlı duruşun ardından tesisin faaliyet gösterdiği sürenin artması sayesinde yıllık %23,6 artışla 6,30 milyon mt'a yükseldi. Ayrıca yükselen navlunun satış fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği, Orta Doğu'daki çatışma bölgesinden başka pazarlara yönlendirilen sevkiyatların da satış fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Bununla birlikte aynı çeyrekte Anglo American'ın metalürjik kömür üretimi, geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşanan olayın ardından Moranbah North'taki uzunayak madenciliği faaliyetlerinin artması sayesinde yıllık %52,6 artışla 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aquila yer altı madeni ve Capcoal açık ocak operasyonlarındaki üretim yıllık bazda hafif artarken, Dawson açık ocak operasyonundaki üretim büyük ölçüde değişmedi. Ayrıca Avustralya'da kalan metalürjik kömür varlıklarının Dhilmar Limited'e 3,88 milyar $'a varan nakit bedel karşılığında satışının, ilgili onayların alınmasına bağlı olarak 2027 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Şirketin 2026 yılı için demir cevheri üretim tahmini değişim göstermeyerek 55-59 milyon mt aralığında yer aldı. Bu miktarın 31-33 milyon mt'unun Kumba'dan ve 24-26 milyon mt'unun Minas-Rio'dan elde edilmesinin beklendiği dile getirildi.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Hammaddeler İngiltere Avrupa Madencilik Üretim Anglo American 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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