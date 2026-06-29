 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'de...

Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026 Ocak-Mayıs döneminde %4,54 arttı

Pazartesi, 29 Haziran 2026 10:18:40 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'de ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok, yerli demir cevheri ve ithal toz demir cevheri alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %4,54, %1,91, %2,49 ve %1,1 arttı. Buna karşılık, hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyeti yıllık %0,5 geriledi.

Mayıs ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok, yerli üretim toz demir cevheri (kuru bazda), ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %1,4, %4,42, %0,03, %0,22 ve %0,97 artış gösterdi.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hurda Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %31,34 geriledi

28 Kas | Çelik Haberler

WSD: Hurda fiyatları önümüzdeki 6 ay içinde düşecek

24 Nis | Çelik Haberler

Malezya çelik sektörü: Hammaddeye satış ve hizmet vergisi uygulanması rekabet gücünü zayıflatabilir

23 Oca | Çelik Haberler

SteelOrbis piyasadaki beklenmedik hızdaki değişimler sebebiyle ithal hurda fiyat tahminini revize etti

18 Nis | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Kasım döneminde %7,26 geriledi

25 Ara | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %6,04 düştü

28 Kas | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ağustos döneminde %4,48 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Haziran döneminde %7,25 düştü

25 Tem | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Nisan döneminde %11,82 düştü

27 May | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Şubat döneminde %9,86 düştü

28 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis