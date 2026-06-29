Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026 Ocak-Mayıs döneminde %4,54 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'de ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok, yerli demir cevheri ve ithal toz demir cevheri alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %4,54, %1,91, %2,49 ve %1,1 arttı. Buna karşılık, hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyeti yıllık %0,5 geriledi.

Mayıs ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok, yerli üretim toz demir cevheri (kuru bazda), ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %1,4, %4,42, %0,03, %0,22 ve %0,97 artış gösterdi.