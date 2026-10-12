CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri Ocak-Ağustos 2026 döneminde %16,29 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel üretim demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %16,29, %13,82, %1,19 ve %0,51 arttı.

Bu yılın Ağustos ayında koklaşabilir taş kömürünün ağırlıklı ortalama alım maliyeti aylık %1,54 artarken metalürjik kok, yerli üretim demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık sırasıyla %2,4, %2,19, %2,27 ve %0,54 düşüş gösterdi.