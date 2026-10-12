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CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri Ocak-Ağustos 2026 döneminde %16,29 arttı

Pazartesi, 12 Ekim 2026 11:37:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel üretim demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %16,29, %13,82, %1,19 ve %0,51 arttı.

Bu yılın Ağustos ayında koklaşabilir taş kömürünün ağırlıklı ortalama alım maliyeti aylık %1,54 artarken metalürjik kok, yerli üretim demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurdanın ağırlıklı ortalama alım maliyetleri aylık sırasıyla %2,4, %2,19, %2,27 ve %0,54 düşüş gösterdi.

Etiketler: Hurda Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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