S&P Global: Avustralya’nın maden arama harcamaları artarken, vergi değişikliği endişe yaratıyor

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre Avustralya’nın maden arama harcamaları Mart ayında sona eren çeyrekte yıllık %16,3 artışla 949,3 milyon A$ seviyesine yükselirken, madencilik sektörü sermaye kazançları vergisi kanununda planlanan değişikliğin önümüzdeki çeyreklerde yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Sektör, vergi teklifinin etkisi konusunda uyarıyor

S&P Global’in raporuna göre Avustralya Maden ve Arama Şirketleri Birliği (AMEC), Avustralya hükümetinin 2026-27 mali yılı bütçesinde duyurduğu sermaye kazançları vergisi değişikliği teklifinin tam etkisinin henüz verilere yansımadığını ancak yatırımcıların erken aşamadaki arama projelerine dair finansman risklerini yeniden değerlendirmesiyle söz konusu etkinin gelecek çeyrek verilerinde görünür hale gelebileceğini belirtti. 12 Mayıs tarihinde hükümet, bireyler, vakıflar ve ortaklıklar tarafından 12 aydan uzun süre elde tutulan hisseler için %50’lik sermaye kazançları vergisi indiriminin kaldırılmasını teklif etmişti.

AMEC CEO’su Warren Pearce, şirketlerin güçlü emtia fiyatları ve Avustralya’nın maden kaynaklarına yönelik küresel talep ortamında maden çıkarma faaliyetlerine devam ettiğini ancak federal bütçe ve planlanan vergi değişikliğinin yatırım kararlarını etkilemeye başladıkça önümüzdeki çeyrekte verileri etkileyeceğini belirtti. AMEC ayrıca bazı şirketlerin halka arzlar ve sondaj programları da dahil olmak üzere planlarını askıya almaya başladığını, küçük ölçekli arama şirketlerinin faaliyetlerini finanse etmek için büyük ölçüde bireysel yatırımcılara bağlı olduğunu ekledi.

Eyalet bazında büyümeye Batı Avustralya öncülük ediyor

Batı Avustralya eyaletinde maden arama harcamaları Mart ayında sona eren çeyrekte yıllık %25,3 artışla 681,3 milyon A$ seviyesinde kaydedilirken, bu artış eyaletin Avustralya’nın altın, lityum ve demir cevheri sektörlerindeki önemli rolünden destek gördü. Eyaletin Pilbara bölgesi ise Rio Tinto, BHP ve Fortescue gibi büyük demir cevheri üreticilerinin faaliyetleri açısından merkezi konumunu koruyor.

Rio Tinto ve BHP ayrıca, Yandicoogina ve Yandi operasyonları çevresindeki varlıklardan 200 milyon mt’a kadar demir cevheri çıkarılması potansiyeli de dahil olmak üzere komşu Pilbara demir cevheri operasyonlarında iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor. Bu durum, Batı Avustralya’nın maden ömrünü uzatmaya ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yatırımları çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

Güney Avustralya’da ise Iron Road, Eyre Yarımadası’nda yer alan gelişmiş bir manyetit demir cevheri projesi olan Central Eyre Iron Project’e devam ederken, Whyalla çelik tesislerinin ve ilgili manyetit kaynaklarının geleceği eyaletin hammadde piyasası görünümünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Queensland’in maden arama harcamaları yıllık %19 düşüşle 84,9 milyon A$ seviyesine gerilese de eyalet, BHP Mitsubishi Alliance’ın önemli kömür madenlerini işlettiği ve küresel çelik sektörüne deniz yoluyla sevk edilen koklaşabilir taş kömürü tedarik ettiği Bowen Basin aracılığıyla Avustralya’nın başlıca metalürjik kömür bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.

Arama harcamalarının yıllık %25,7 artışla 72,3 milyon A$ seviyesine yükseldiği New South Wales’te ise kömür üreticisi Whitehaven Coal Avustralya’nın ihracat odaklı kömür sektörünü desteklemeye devam ediyor.