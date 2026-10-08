Hindistan'ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026-27 mali yılının ilk yarısında %10 arttı

Hindistan Limanlar Birliği tarafından açıklanan verilere göre başlıca limanlardan 2026-27 mali yılının Nisan-Eylül döneminde yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatının yıllık %10,07 artışla 33,525 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
SteelOrbis tarafından yapılan hesaplamalara göre Eylül 2026'da limanlara gelen toplam koklaşabilir taş kömürü miktarının 5,123 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
Veriler ayrıca 2026-27 mali yılının Nisan-Eylül döneminde pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiğinin yıllık %7,25 artışla 25,238 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.