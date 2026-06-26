Macquarie piyasanın zayıflamasına rağmen 2026 demir cevheri fiyat tahminini 103$/mt seviyesinde tuttu

Bloomberg’ün haberine göre Avustralyalı yatırım bankası Macquarie Group, demir cevheri fiyatlarının 2026 yılında ortalama 103$/mt seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki tahminini korudu.

Banka, yılın ilk yarısında demir cevheri fiyatlarının nispeten güçlü kalmasının temel nedeninin piyasa dinamikleri değil, artan navlun ve yükselen üretim maliyetleri olduğunu belirtti. Bununla birlikte üçüncü çeyrek için demir cevheri fiyat tahminini ortalama 100$/mt seviyesinde tutarken, yüksek navlun sebebiyle sektörün taban maliyetinin yaklaşık 85$/mt seviyesine çıktığını ifade etti.

Piyasanın odağı yeniden arz ve talebe kayacak

Macquarie, navlun piyasalarından gelen desteğin zayıflamasıyla birlikte piyasanın odağının yeniden temel arz ve talep dengelerine kayacağını öngördüğünü dile getirdi. Gine’deki Simandou demir cevheri projesinde üretimin beklenenden daha hızlı artmasının küresel arzın büyümesine katkı sağlayacağını aktardı.

Yılın ilk yarısında ise Gine’den gerçekleştirilen boksit ihracatının artmasının ve deniz taşımacılığı için daha uzun rotaların kullanılmasının Capesize taşımacılığına yönelik navlunu destekleyerek demir cevheri fiyatlarının yüksek kalmasına yardımcı olduğu dile getirildi. Ancak yüksek arz ve stoklar nedeniyle demir cevheri fiyatlarının son bir haftada gerileyerek Mart’tan bu yana ilk kez 100$/mt seviyesinin altına düştüğü vurgulandı.

Çin’de çelik talebi halen güçlü

Demir cevheri fiyatlarındaki düşüşe rağmen Macquarie, Çin’de çelik talebinin beklenenden daha güçlü seyrettiğini ve pik demir üretiminin mevsimsel seviyelerin üst bandına yakın kalmaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarının yüksek seyretmesinin çelik üreticilerinin kâr marjları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Koklaşabilir taş kömürü tahminleri yükseltildi

Macquarie, Mayıs ayında Çin’in Shanxi eyaletinde meydana gelen ölümcül maden kazasının ardından koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini de yukarı yönlü revize ettiğini bildirdi. Böylelikle 2026 yılı sert koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini %3, yarı sert koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini ise %1 artırdığını paylaştı.

Ayrıca kazanın ardından başlatılan güvenlik denetimleri sebebiyle Çin’in yerel kömür üretiminin yıllık yaklaşık %9 azaldığını ve ithal kömür talebinin yeniden güçlendiğini de ekledi.