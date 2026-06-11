Fitch arz sıkıntısı ve artan maliyetler nedeniyle demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yılın başından bu yana piyasaların beklenenden güçlü performans göstermesi ve arz tarafındaki zorlukların devam etmesi doğrultusunda madencilik emtialarına ilişkin kısa vadeli fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Kuruluş, lojistik aksaklıklar, yükselen üretim maliyetleri ve çelik üreticilerinden gelen güçlü talep gibi emtiaya özgü faktörlerin, çelik üretiminde kullanılan başlıca hammaddelerin fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Yüksek lojistik maliyetleri demir cevheri fiyatlarını destekliyor

Fitch, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle artan nakliye ve taşımacılık maliyetlerini gerekçe göstererek demir cevherine ilişkin kısa vadeli fiyat tahminini 95$/mt’dan 100$/mt seviyesine yükselttiğini dile getirdi.

İran’daki çatışmalar nedeniyle yükselen yakıt fiyatlarının, küresel emtia tedarik zincirleri genelinde navlunda artışa yol açtığını söyledi. Taşımacılık giderlerindeki bu yükselişin, küresel ekonomik büyüme ve çelik talebine yönelik endişelere rağmen demir cevheri fiyatlarına destek sağladığını vurguladı.

Koklaşabilir taş kömürü görünümü 2026-2027 dönemi için güçlendi

Fitch, yılın başından bu yana fiyatların güçlü seyrine, üretim yapan önemli bölgelerde yaşanan arz kesintilerine ve küresel çelik sektöründen gelen istikrarlı talebe bağlı olarak koklaşabilir taş kömürüne ilişkin 2026 ve 2027 fiyat tahminlerini sırasıyla 190$/mt ve 180$/mt seviyelerine kıyasla 220$/mt ve 190$/mt seviyelerine çıkardığını bildirdi.

Dünyanın en büyük koklaşabilir taş kömürü ihracatçılarından biri olan Avustralya’da üretimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle arz azalırken, Çin’de meydana gelen bir maden kazasının da yerel arzı olumsuz etkileyerek fiyatlara destek sağladığını aktardı.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürmesine rağmen çelik sektöründen gelen talebin nispeten güçlü kaldığını vurgulayan Fitch, yalnızca kısa vadeli görünümünü değil, aynı zamanda koklaşabilir taş kömürü için uzun vadeli orta döngü fiyat tahminini de yükselttiğini ekledi.