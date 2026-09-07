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Hindistan'ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %10 arttı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 09:25:06 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliğinin verilerine göre 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde Hindistan'ın başlıca limanlarından gerçekleştirdiği koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9,8 artışla geçici verilere göre 28,402 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

SteelOrbis'in hesaplamalarına göre Ağustos ayında limanlara gelen toplam koklaşabilir taş kömürü hacmi yaklaşık 5,072 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Birliğin verilerine göre 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiği yıllık %11,48 artışla 22,151 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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