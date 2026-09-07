Hindistan'ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %10 arttı

Hindistan Limanlar Birliğinin verilerine göre 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde Hindistan'ın başlıca limanlarından gerçekleştirdiği koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9,8 artışla geçici verilere göre 28,402 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.
SteelOrbis'in hesaplamalarına göre Ağustos ayında limanlara gelen toplam koklaşabilir taş kömürü hacmi yaklaşık 5,072 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Birliğin verilerine göre 2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiği yıllık %11,48 artışla 22,151 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.