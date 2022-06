SunCoke ve US Steel demir cevheri işleme anlaşması imzaladı

Çarşamba, 29 Haziran 2022 09:33:14 (GMT+3) | San Diego

SunCoke Energy, Inc. tarafından yapılan açıklamada, US Steel tarafından granül pik demir üretimi için tedarik edilen demir cevherinin işlenmesine yönelik ön koşulların ve şartlarının belirlendiği bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Yıllık 2 milyon ton üretim kapasiteli granül pik demir üretim tesisinin ruhsatlandırma ve inşaat süreci yaklaşık iki yıl sürecek. SunCoke, Granite City kok tesisini işletmeye ve yüksek fırınlarına kok tedarikine devam edecek.

US Steel, pik demir üretiminde kullandığı demir cevherinin US Steel’e ait madenlerden çıkarıldığını ve bu sayede SunCoke’un önemli bir maliyet avantajı elde edeceğini söyledi. Üretilecek pik demirin elektrik ark ocaklarında kullanılabildiği belirtilirken, US Steel’in sayısı artan elektrik ark ocaklarını desteklemesi bekleniyor.