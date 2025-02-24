Mechel 2024’te net zarar kaydetti, üretimi ve satışları çoğunlukla düştü

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel geçtiğimiz yıla ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl şirket, 2023 yılında kaydedilen 22,32 milyar RUB net kâra kıyasla 37,12 milyar RUB (421,8 milyon $) net zarar bildirirken, satış geliri yıllık %4,5 düşüşle 387,47 milyar RUB (4,4 milyar $) oldu. Şirketin AVFÖK’ü yıllık %35,2 düşüşle 55,9 milyar RUB (635,2 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında Mechel, 2023 yılına kıyasla %3,9 düşüşle 3,35 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %5,6 gerileyerek 2,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %4,7 artışla 10,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %29,7 artışla 4,04 milyon mt olurken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %45,6 artarak 2,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları, yıllık bazda %42,9 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılında şirketin toplam uzun mamul satışları, Chelyabinsk tesisinde artan inşaat demiri ve ray üretimi sayesinde %1,7’lik bir artış kaydederek 2,44 milyon mt ve yassı mamul satışları ise yıllık %41,2 düşerek 219.000 mt oldu.