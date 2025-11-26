 |  Giriş 
Rus IMH demir cevheri ihtiyacını artık tamamen kendi karşılıyor

Çarşamba, 26 Kasım 2025 16:04:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli Industrial Metallurgical Holding (IMH), pik demir üretiminde kendi demir cevheri konsantresini kullanmaya geçerek dış tedarike yönelik ihtiyacı tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı.

Şirkete göre bu adım, alım maliyetlerinin indirilmesini, piyasadaki dalgalanmaların etkilerinin azaltılmasını ve pik demir üretim maliyetinin aşağı çekilmesini sağlıyor.

Tam yeterlilik sağlandı, büyük maliyet tasarrufu bekleniyor

IMH, kendi madenlerinde cevher üretimini ve zenginleştirme kapasitesini artırarak demir cevheri konusunda tam anlamıyla kendi kendine yeterliliğe ulaştığını belirtti. Bu dönüşümün yalnızca 2025 yılında 17 milyar RUB’un üzerinde tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.

Böylece IMH bünyesindeki pik demir üreticisi Tulachermet, demir cevherini tamamen grubun kendi madencilik varlıklarından temin edecek.

Stratejik gerekçe: İstikrar, maliyet kontrolü, dikey entegrasyon

IMH, bu kararı dikey entegrasyon ve sanayi dayanıklılığına yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Kendi cevherini kullanmak şirkete:

• dış hammadde piyasalarına ve fiyat dalgalanmalarına karşı bağımsızlık,

• daha düşük üretim maliyeti ve daha yüksek kârlılık,

pik demir üretimine yönelik güvenli arz,

• hammadde kalitesi ve üretim sürekliliği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Sektör açısından önemi

Küresel hammadde piyasalarının dalgalı seyrettiği, cevher fiyatlarının arttığı ve tedarik zincirlerinin zorlandığı bir dönemde IMH’nin bu geçişi, entegre madencilik-metalürji şirketlerinin iç tedarik modeliyle avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.

Aynı zamanda cevher ve pik demir tedarik zincirlerinin parçalı olduğu bölgelerde diğer üreticilerin de uzun vadeli istikrar ve maliyet rekabetçiliği için benzer entegrasyon stratejilerini değerlendirmesine yol açabilir.


