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Mechel’in kömür üretimi cansız talep nedeniyle birinci çeyrekte düştü

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 12:29:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Mechel, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2,2 artışla 863.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi ise çeyreklik bazda %4,9 artarak 769.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan şirketin kömür üretimi, cansız talep nedeniyle çeyreklik bazda %25,6 düşüşle 2,13 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %14,2 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %23,4 artışla 780.000 mt olarak kaydedildi. Mevcut yaptırımların yol açtığı kısıtlamalar nedeniyle şirket, Rusya pazarındaki mevcut ve yeni müşterilerle iş birliği seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Birinci çeyrekte üreticinin termal kömür satışları, dördüncü çeyreğe kıyasla %40,8 artarak 903.000 mt oldu. Söz konusu çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları, Korshunovsky’deki üretimde kaydedilen düşüş nedeniyle çeyreklik bazda %37,7 azalarak 312.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında şirketin kok satışları çeyreklik bazda %1,6 düşüşle 482.000 mt seviyesinde yer alırken, ferrosilikon satışları 18.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte şirketin toplam uzun mamul satışları, Chelyabinsk tesisinde gerçekleştirilen planlı onarım çalışmaları ve inşaat demiri üretiminde kaydedilen düşüş nedeniyle geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %15,1 düşerek 538.000 mt olurken, yassı mamul satışları, mevcut piyasa koşulları nedeniyle çeyreklik bazda %5 düşüşle 38.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Pik Demir Demir Cevheri Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Üretim Mechel 

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