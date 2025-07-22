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Severstal’ın geliri 2025’in ilk yarısında düşerken, satış tonajı arttı

Salı, 22 Temmuz 2025 11:55:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket yılın ilk yarısında yıllık %10,9 düşüşle 364,21 milyon RUB (4,66 milyon $) gelir elde etti. Yıllık bazda düşüşün başlıca nedeni ortalama satış fiyatlarındaki gerileme oldu. Severstal’ın AVFÖK değeri yılın ilk yarısında %37,8 düşüşle 78,65 milyon RUB (1 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 9 puan düşüşle %22 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirketin ham çelik ve pik demir üretimi, geçtiğimiz yıl 5 No’lu yüksek fırında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sayesinde sırasıyla yıllık %2,2 ve %17,4 artışla yine sırasıyla 5,34 milyon mt ve 5,6 milyon mt oldu. Demir cevheri satışları ise yıllık %16,5 düşüşle 985.000 mt seviyesinde yer aldı.

Buna ek olarak yılın ilk yarısında şirketin çelik satışları yıllık %5,6 artışla 5,44 milyon mt olurken, yarı mamul satışları 420.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin katma değerli çelik satışları ise %2,7 artışla 2,79 milyon mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Rusya BDT Mali Sonuçlar Üretim Severstal 

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