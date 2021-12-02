Su Changyong: Çin, dünyanın çelik üretim ve tüketim merkezi konumunu sürdürecek

Perşembe, 02 Aralık 2021 16:58:55 (GMT+3) | İstanbul

2 Aralık Perşembe günü online olarak gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'ın ikinci gününde konuşan CISA Genel Sekreter Yardımcısı ve Metallurgical Industry Press Başkanı Su Changyong, 2019-2021 döneminde Çin’deki önemli makroekonomik göstergelerdeki değişikliklerden bahsetti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yıllık %4,9, altyapı yatırımlarının büyüme hızı ise yıllık %1 arttı. Öte yandan, Ekim ayında inşaat sektörü ticari faaliyet endeksi bir önceki aya göre 0,6 puan düşüşle %56,9 seviyesinde yer alarak inşaat sektörü üretiminin büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çelik sektörüyle ilgili olarak, Changyong, yılın ilk 10 ayında Çin’in pik demir üretiminin yıllık %3,2 düşüşle 24,3 milyon mt, ham çelik üretiminin yıllık %0,7 düşüşle 877 milyon mt olurken, mamul üretiminin yıllık %2,8 artışla 1,1 milyar mt ve demir cevheri üretiminin yıllık %11,5 artışla 823 milyon mt seviyelerinde yer aldığını ifade etti. Yalnızca Ekim ayında, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %23,3 artışla 71,58 milyon mt, pik demir üretimi yıllık %19,4 düşüşle 63,03 milyon mt ve mamul üretimi yıllık %14,9 düşüşle 101,74 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Yılın ilk 10 ayında, Çin’in çelik ihracatı yıllık %29,5 artışla 57,52 milyon mt olurken, çelik ithalatı yıllık %30,3 düşüşle 11,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, son dört ay içinde Çin’in çelik ihracatı, 23 çeşit çelik ürüne yönelik ihracatta vergi iadesi uygulamasının iptal edilmesiyle düşüşe geçti. Öte yandan, Ocak-Ekim döneminde, Çin’in görünür ham çelik tüketimi yıllık %3,5 düşüşle 840 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ekim ayında, ülkenin görünür ham çelik tüketimi aylık %26,1 düşüşle 69,43 milyon mt seviyesine geriledi.

Hammadde piyasasına ilişkin olarak, Su Changyong, Ekim ayında Çin’in demir cevheri ithalatının yıllık %14,2 düşüşle 91,61 milyon mt ve ortalama ithal demir cevheri fiyatının ise yıllık %14 artışla 137,1$/mt seviyesinde yer aldığını ifade etti. Yılın ilk 10 ayında, Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %4,2 düşüşle 933 milyon mt ve ortalama demir cevheri ithalat fiyatı yıllık %73,7 artışla 175,9$/mt. Şu anda Çin’de pik demir üretimi 2018 yılının Aralık ayındaki seviyelerde yer alıyor. Öte yandan, Eylül ayında Çin’de kok üretimi yıllık %9,6 düşüşle 37,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde ülkenin kok üretimi yıllık %1,3 artışla 357 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, Çin yıllık %99 artışla 5,17 milyon mt kok ihraç ederken, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %40,8 düşüşle 35,08 milyon mt oldu. İthalattaki keskin düşüş, Avustralya’dan yapılan ithalatın geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 31,6 milyon mt’dan sıfıra inmesinden kaynaklandı.

Su, Çin çelik sektörünün, 2020 yılındaki performansının, beklentiler doğrultusunda “niceliğin azaldığı ve niteliğin artırıldığı” bir yıl olarak özetlenebileceğini söyledi. Bu yıl, toplam arz ile talep arasında denge kurabilmesi amacıyla Çin’in yıllık çelik üretiminin yaklaşık 1,03 milyar mt ve çelik tüketiminin, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci seviye olan yaklaşık 990 milyon ton olması bekleniyor. Ayrıca, Çin’in çelik talebinin, bu yıl, %2-3 azalması ve önümüzdeki yıl ise, 2021 yılında kaydedilen seviyelerde yer alması bekleniyor. Su, sözlerine, “Covid-19 pandemisiyle mücadeleyi ve ekonomik toparlanmayı teşvik etme politikasının ardından, çelik talebi kaçınılmaz olarak normal düzeylere dönecek. 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, Çin’in toplam çelik tüketimi yüksek seviyelerde yer alacak ve Çin, dünyanın çelik üretim ve tüketim merkezi konumunu elinde tutmaya devam edecek,” şeklinde devam etti.

Konuşmasında, Çin’in karbon salımını azaltma ve karbonsuzlaşma hedeflerinden bahseden Su, hükümetin, 2030 yılından önce karbon salımını azaltabilmeyi ve 2060 yılından önce karbonsuzlaşabilmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Söz konusu hedeflerin, hem ekonomik hem de sosyal açıdan geniş kapsamlı ve etkili sistematik değişiklikler gerektireceğini ekledi. Su, hedeflerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Çin’in ekolojik korumaya öncelik tanıyan ve yeşil ile düşük karbonlu üretimi artıran yüksek kaliteli kalkınma yolundan gideceğini söyledi. Çin’in yol haritasında, yüksek verimlilik ve hafif çelik kullanımı ve hurda gibi hammaddelerin verimli bir şekilde geri dönüşümünün artırılması yer alıyor. Su, metal rezervlerinin yetersiz olmasının, Çin çelik sektörünün en büyük dezavantajlarından biri olduğunu ifade etti. Su, “Çelik üretiminde kullanılan ana hammadde demir cevheri yerine hurda olduğu halde Çin, halen çoğunlukla demir cevheri kullanarak üretim yapıyor,” yorumunu yaptı. Son olarak, Su, Çin’in, hedeflerine ulaşmasında engel olabilecek diğer etkenleri, çevre kirliliğine neden olan maddeler ve karbon salımı beraberinde uluslararası iş birliğinin gerekli olduğu düşük karbonlu teknolojilerin geliştirilmesinin yarattığı yüksek risk ve yüksek maliyetler olarak sıraladı.